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«Город Кемерово- город будущего», посвященный 300 - летию Кузбасса

С 25 января по 2 февраля пройдут «Уроки города» в рамках реализации ГАУК КО «Кузбасскино» проекта «Образование через кинематограф».

В образовательных учреждениях города Кемерово пройдут выездные «Уроки города» на тему «Город Кемерово - город будущего», посвященный 300 - летию Кузбасса. 

Интерактивная лекция о периодах становления города, интересных фактах о истории основания города, современном развитии отраслей города и известных личностях.

Завершится урок тематическим фильмом, созданного сотрудниками ГАУК КО «Кузбасскино» - «Город исполнения желаний»

Запись и дополнительная информация по телефону: 36-43-69.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
22/01/2020
Общество
Кемерово
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Новости Кузбасса

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