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С 25 января по 2 февраля пройдут «Уроки города» в рамках реализации ГАУК КО «Кузбасскино» проекта «Образование через кинематограф».
В образовательных учреждениях города Кемерово пройдут выездные «Уроки города» на тему «Город Кемерово - город будущего», посвященный 300 - летию Кузбасса.
Интерактивная лекция о периодах становления города, интересных фактах о истории основания города, современном развитии отраслей города и известных личностях.
Завершится урок тематическим фильмом, созданного сотрудниками ГАУК КО «Кузбасскино» - «Город исполнения желаний»
Запись и дополнительная информация по телефону: 36-43-69.
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