«Город Кемерово- город будущего», посвященный 300 - летию Кузбасса

В Кузбассе прокуратура уличила банк в коррупции Прокурор Кемеровского района постановил привлечь к ответственности банк и его руководителя за...

Правительство РФ дало названия безымянным горам Кузбасса Названия горам даны в память о сражавшихся в период Великой Отечественной войны герое РФ Вере...

В Кузбассе двое мужчин украли уголь на 8 миллионов рублей В Кузбассе под суд отправились два «предпринимателя», которые незаконно добывали уголь, перевозили...