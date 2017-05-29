Горячую воду вернули не всем новокузнечанам

29 мая в дома новокузнечан, обслуживающихся Западно-Сибирской и Кузнецкой ТЭЦ начали подавать горячую воду.

Однако радость некоторых горожан была недолгой: через несколько часов после включения, горячая вода вновь пропала из кранов части домов Центрального и Заводского районов.

На подъездах появились объявления, что в связи с аварией, горячее водоснабжение будет подано в дома 2 июня в Заводском районе и 5 июня в Центральном, сообщили жители отключенных домов.

Жители Куйбышевкого района получат горячую воду 30 мая, согласно графика.