Горячую воду вернули не всем новокузнечанам

29 мая в дома новокузнечан, обслуживающихся Западно-Сибирской и Кузнецкой ТЭЦ начали подавать горячую воду.
Однако радость некоторых горожан была недолгой: через несколько часов после включения, горячая вода вновь пропала из кранов части домов Центрального и Заводского районов.
На подъездах появились объявления, что в связи с аварией, горячее водоснабжение будет подано в дома 2 июня в Заводском районе и 5 июня в Центральном, сообщили жители отключенных домов.
Жители Куйбышевкого района получат горячую воду 30 мая, согласно графика.
29/05/2017
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