Государственная поддержка - детям

1 июня – Международный день защиты детей. Впервые в мире этот праздник отметили в 1950 году. Отделение Пенсионного фонда по Кемеровской области - Кузбассу реализует несколько направлений государственной поддержки юных кузбассовцев и семей с детьми.

С начала работы программы, 1 января 2007 года, в Кемеровской области благодаря материнскому капиталу 164285 семей улучшили свои жилищные условия. Из них 115324 - частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты на общую сумму 47,4 млрд руб. Еще 48961 семья улучшила жилищные условия без привлечения кредитных средств на сумму 17,4 млрд руб.

С 2007 г. органы Пенсионного фонда Кузбасса приняли 11126 заявлений на оплату обучения и содержания детей в детских садах. На эти цели в общем было направлено 201,6 млн. руб.

Четыре семьи в Кузбассе решили направить материнский капитал на социальную адаптацию детей-инвалидов. Общая сумма потраченных средств маткапитала по данному направлению на сегодня составила 378,7 тыс. руб.

Еще 5267 семей получают ежемесячные выплаты из средств МСК для развития малыша и уход за ним. Общая сумма выплат составила 431,6 млн.руб.

Поддержку от государства получают дети с ограниченными возможностями здоровья. Так, в Кемеровской области 13709 детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и 17914 инвалидов с детства 1 и 2 группы получают социальную пенсию. Дополнительно к ней они имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Размер пенсии зависит от установленной группы инвалидности.

Выплаты положены также детям, потерявшим одного или обоих родителей. Им выплачивается пенсия по потере кормильца до 18 лет, а обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях - до 23 лет. В Кузбассе социальную пенсию по потере кормильца получают 31379 детей. Кроме того, 79 ребятишек в регионе получают другой вид пенсии – детям, оба родителя которых неизвестны. По размеру она приравнена к социальной пенсии по случаю потери кормильца круглым сиротам.