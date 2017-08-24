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Государственный социальный реестр: этапы внедрения в Кузбассе

В рамках реализации проекта Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) в Кемеровской области проходит сверка данных о получателях соцподдержки.

Все государственные, областные, муниципальные органы, участвующие в процессе социальной поддержки граждан на территории Кемеровской области соотносят данные по получателям в системе межведомственного электронного взаимодействия, чтобы в дальнейшем при подключении к ЕГИССО наполнить систему корректной информацией на каждого из них. В начале этой недели по данным Департамента охраны здоровья населения и Департамента социальной защиты населения информация по 91% застрахованному лицу была полностью подтверждена на корректность.

В ближайшее время завершат сверку по СНИЛС и другие департаменты. Распоряжением коллегии администрации Кемеровской области создана рабочая группа под руководством заместителя губернатора по социальным вопросам Алексея Сергеева. Координирует работу по внедрению ЕГИССО Пенсионный фонд.    

Напомним, что с 1 января 2018 г. ЕГИССО станет информационной базой, где содержится актуальная информация о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом по стране. Благодаря такому ресурсу каждый житель страны сможет получить данные о том, какие гарантии, выплаты или компенсации положены именно ему, независимо от того, кто их предоставляет: федеральный бюджет, региональные власти или муниципальные органы самоуправления. Органы власти, в свою очередь, смогут получать актуальные сведения, необходимые для предоставления мер социальной поддержки конкретному человеку.

 Внедрение ЕГИССО позволит поднять эффективность управления в области государственной социальной помощи, повысить уровень информированности граждан о правах на социальное обеспечение и снизить их физические и временные затраты при получении тех или иных мер социальной поддержки.

 

 

Общество
kuzbassnews.ru
24/08/2017
Общество
Новости Кузбасса

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