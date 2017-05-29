Государство удвоило взносы кузбассовцев

В прошлом году кузбассовцы, участники Программы государственного софинансирования пенсии, внесли на свои счета 82 млн. рублей добровольных взносов. Из них в мае 2017 года государство прософинансировало 79 млн. рублей.

Общая сумма софинансирования всегда меньше общей суммы взносов, поскольку ежегодно есть случаи, когда платежи участников Программы составляют менее двух тысяч рублей или свыше 12 тыс. рублей, в то время как софинансируются взносы от двух до 12 тыс. рублей в год.

Добровольные взносы работодателей, которые участвуют третьей стороной в Программе, в 2016 году составили 12 тыс. рублей. Взносы работодателя софинансированию не подлежат.

Средства учтены на лицевых счетах граждан и переданы в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, которые вошли в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений.

Как и все остальные пенсионные накопления, эти средства будут выплачены при выходе гражданина на пенсию (или выплачены правопреемникам в случае смерти гражданина). В целом за все время действия Программы софинансирования кузбассовцы внесли в фонд своей будущей пенсии 711 млн рублей и получили государственную поддержку в размере 700 млн. рублей. Взносы работодателей составили 3,3 млн. рублей.

Важно отметить, что действующий в настоящее время мораторий на формирование пенсионных накоплений из страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не затрагивает действие Программы: взносы ее участников софинасируются вовремя и в полном объеме.