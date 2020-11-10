Готовиться к пенсии помогут работодатели

В Кемеровской области заключено 8 тысяч соглашений об электронном информационном взаимодействии между территориальными органами ПФР и работодателями региона. Сотрудничество позволяет назначать кузбассовцам пенсию на основании сведений, представленной в ПФР работодателями.

Электронное взаимодействие работодателей и Пенсионного фонда не только экономит время, но и избавляет будущего пенсионера от необходимости личного обращения в клиентские службы ПФР, что особенно актуально в условиях неблагоприятной эпидемической ситуации.

Работодатель передает в ПФР сведения о сотрудниках (списки и все необходимые документы), у которых в ближайшие 12 месяцев возникает право на назначение страховой пенсии по старости. Передача данных осуществляется по защищенным каналам связи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи работодателя. При этом сведения передаются только по письменному согласию сотрудника.

Специалисты ПФР на основании поступивших документов осуществляют правовую оценку пенсионных прав будущего пенсионера, формируют макет его пенсионного дела. За месяц до наступления пенсионного возраста работника представитель работодателя по тем же каналам связи направляет в ПФР два заявления (с письменного согласия сотрудника). Одно – на назначение страховой пенсии, второе – о способе ее доставки. В положенный десятидневный срок гражданину назначается пенсия.

Участие страхователя в этом процессе обеспечивает полноту учета сведений о пенсионных правах застрахованного лица, достоверность документов, представляемых для назначения пенсии, и своевременное ее назначение. Кроме того, при таком способе оформления пенсии сотруднику не приходится покидать рабочее место для решения вопросов оформления пенсии.

Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу приглашает страхователей, независимо от численности персонала, к сотрудничеству в рамках электронного взаимодействия. Консультацию по вопросам заключения соглашения можно получить в территориальных органах ПФР. Телефоны для консультаций можно найти на сайте ПФР в разделе «Контакты региона».