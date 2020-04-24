График выплаты пенсий во время майских праздников

Отделение ПФР по Кемеровской области обращает внимание жителей Кузбасса, что в период майских праздников выплата пенсий через отделения Почты России будет осуществляться по особому графику.

Для всех почтовых отделений Кузбасса 1 и 9 мая 2020 года будут выходными днями. В предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая отделения почты будут работать на 1 час короче.

Со 2 по 8 мая, а затем с 10 мая доставка пенсионных выплат будет осуществляться по графику работы отделений почтовой связи по месту жительства. Уточнить это время можно как в самом отделении почты, так и в местном территориальном органе ПФР.

Получателям пенсий через кредитные организации зачисление на счета будет произведено в обычные сроки.