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Граждане Кузбасса активно летают в Таиланд

С начало года «Международный аэропорт  Кемерово им. А.А. Леонова» принял 12 международных авиарейсов.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проконтролировано более 1915 единиц багажа, ручной клади пассажиров, прибывших из Королевства Таиланда. По результатам карантинного фитосанитарного контроля нарушение не выявлено.

Специалисты Управления напоминают, что в соответствии с законодательством в области карантина растений - пассажиры и члены экипажа могут ввезти в ручной клади и багаже подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска без фитосанитарного сертификата при условии, что количество такой подкарантинной продукции не превышает пять килограммов, и она не является семенами (семенным материалом), посадочным материалом или картофелем.

Общество
kuzbassnews.ru
02/03/2023
Общество
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