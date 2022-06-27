Гражданин Таджикистана незаконно привлёк к трудовой деятельности своего земляка-нелегала в привокзальном павильоне «Шаурма»

Как рассказал корреспонденту информационного агентства «Новости Кузбасса» официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев, за незаконное привлечение к трудовой деятельности своего земляка индивидуальный предприниматель, являющийся гражданином Таджикистана, привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей, а его работник выдворен из Российской Федерации.

Как следует из процессуальных документов, представленных в Мариинский городской суд Кемеровской области начальником отделения по вопросам миграции Отдела МВД России по Мариинскому району, в привокзальном павильоне «Шаурма» станции Мариинск был выявлен гражданин Таджикистана, который не только трудился без разрешения на работу или патента (на момент проверки он освобождал лаваши для приготовления шаурмы), но и пребывал на территории России без разрешительных документов.

В результате на владельца привокзального павильона (также гражданина Таджикистана) был составлен протокол об административном правонарушении за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина, у которого отсутствует разрешение на работу или патент, за совершение которого предусмотрен штраф от 25 до 50 тысяч рублей. А на его земляка Кудратулло Рахмонова был составлен протокол об административном правонарушении за нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации.

Работник-нелегал в судебном заседании вину в совершении правонарушения не оспаривал и пояснил, что в установленный срок покинуть Россию не смог по причине отсутствия финансовой возможности, но в настоящее время у него имеется такая возможность для выезда из страны.

Его работодатель в судебное заседание не явился, хотя был извещён надлежащим образом, в результате чего дело рассматривалось без его участия.

В результате рассмотрения дела Мариинский городской суд Кемеровской области, учитывая данные о личности индивидуального предпринимателя, который к административной ответственности привлекается впервые, является субъектом малого предпринимательства, а также отсутствие отягчающих обстоятельств по делу, посчитал возможным назначить ему штраф в минимальном размере – 25 тысяч рублей.

Его работнику-нелегалу с учётом признания вины и раскаяния в содеянном также назначен штраф в минимальном размере – 2 тысячи рублей, но с назначением дополнительного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме самостоятельного контролируемого выезда.