Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Гражданин Таджикистана незаконно привлёк к трудовой деятельности своего земляка-нелегала в привокзальном павильоне «Шаурма»

Как рассказал корреспонденту информационного агентства «Новости Кузбасса» официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев, за незаконное привлечение к трудовой деятельности своего земляка индивидуальный предприниматель, являющийся гражданином Таджикистана, привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей, а его работник выдворен из Российской Федерации.

Как следует из процессуальных документов, представленных в Мариинский городской суд Кемеровской области начальником отделения по вопросам миграции Отдела МВД России по Мариинскому району, в привокзальном павильоне «Шаурма» станции Мариинск был выявлен гражданин Таджикистана, который не только трудился без разрешения на работу или патента (на момент проверки он освобождал лаваши для приготовления шаурмы), но и пребывал на территории России без разрешительных документов.

В результате на владельца привокзального павильона (также гражданина Таджикистана) был составлен протокол об административном правонарушении за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина, у которого отсутствует разрешение на работу или патент, за совершение которого предусмотрен штраф от 25 до 50 тысяч рублей. А на его земляка Кудратулло Рахмонова был составлен протокол об административном правонарушении за нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации.

Работник-нелегал в судебном заседании вину в совершении правонарушения не оспаривал и пояснил, что в установленный срок покинуть Россию не смог по причине отсутствия финансовой возможности, но в настоящее время у него имеется такая возможность для выезда из страны.

Его работодатель в судебное заседание не явился, хотя был извещён надлежащим образом, в результате чего дело рассматривалось без его участия.

В результате рассмотрения дела Мариинский городской суд Кемеровской области, учитывая данные о личности индивидуального предпринимателя, который к административной ответственности привлекается впервые, является субъектом малого предпринимательства, а также отсутствие отягчающих обстоятельств по делу, посчитал возможным назначить ему штраф в минимальном размере – 25 тысяч рублей.

Его работнику-нелегалу с учётом признания вины и раскаяния в содеянном также назначен штраф в минимальном размере – 2 тысячи рублей, но с назначением дополнительного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме самостоятельного контролируемого выезда.

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
27/06/2022
Происшествия
Мариинск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus