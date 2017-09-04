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Группа компаний ТАЛТЭК вручила подарки школьникам к началу учебного года

К 1 сентября группа компаний ТАЛТЭК помогла собрать в школу 58 школьников. 

29 августа, в преддверии нового учебного года, школьные подарочные комплекты получили первоклассники из малообеспеченных семей Прокопьевского района Кемеровской области.

Поддержка малообеспеченных семей, в частности, оказание помощи детям по сбору в школу, проводится в рамках социальной политики Группы компаний ТАЛТЭК.

Вручение подарков прошло в торжественной обстановке на базе Терентьевской средней общеобразовательной школы Прокопьевского района.

 «Мы социально ориентированы и всегда стараемся помогать адресно. Мы понимаем, что делаем хорошее доброе дело и будем продолжать дальше, насколько потребуется наша помощь» - сказал вице-президент по инвестициям и стратегическому развитию Вадим Алексеевич Цымбалов в своем комментарии телеканалу «Вести Кузбасс».

Помимо школьников из малообеспеченных семей, представители группы компаний ТАЛТЭК порадовали своей заботой детей сотрудников угледобывающих предприятий Группы, вручив ребятам все, что необходимо начинающему школьнику для успешной и интересной учебы.

Добрая традиция дарить подарки первоклассникам существует в ГК ТАЛТЭК уже не один год. Дети и родители всегда в предвкушении этого события и с удовольствием ждут последних дней лета.

 

Общество
kuzbassnews.ru
04/09/2017
Общество
Новости Кузбасса

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