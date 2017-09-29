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Губернаторская акция в Итате

В поселке Итатский Тяжинского района состоялось вручение ветеранам технических средств реабилитации, приуроченное ко Дню уважения старшего поколения.
Десять пожилых людей бесплатно получили металлические трости на четырех опорах, костыли с подлокотником и противоскользящим устройством, трости опорные металлические раздвижные с противоскользящим устройством. Всем ветеранам также были вручены именные открытки от губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева.
Заместитель главы Итатского городского поселения Оксана Анатольевна Заводюк, в преддверии Дня уважения старшего поколения поблагодарила земляков за созидательный труд на благо родного поселка, поздравила с наступающим праздником и пожелала ветеранам с приобретением ТСР принимать более активное участие в жизни поселка.
Со словами поддержки и пожеланиями доброго здоровья выступили представители управления социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального района Альбина Анатольевна Чернякова и Андрей Васильевич Гладышев.
Всего с 2015 года в Тяжинском районе различные технические средства реабилитации получили 87 человек.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/09/2017
Общество
Тяжин
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Новости Кузбасса

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