Губернаторская акция в Итате

В поселке Итатский Тяжинского района состоялось вручение ветеранам технических средств реабилитации, приуроченное ко Дню уважения старшего поколения.

Десять пожилых людей бесплатно получили металлические трости на четырех опорах, костыли с подлокотником и противоскользящим устройством, трости опорные металлические раздвижные с противоскользящим устройством. Всем ветеранам также были вручены именные открытки от губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева.

Заместитель главы Итатского городского поселения Оксана Анатольевна Заводюк, в преддверии Дня уважения старшего поколения поблагодарила земляков за созидательный труд на благо родного поселка, поздравила с наступающим праздником и пожелала ветеранам с приобретением ТСР принимать более активное участие в жизни поселка.

Со словами поддержки и пожеланиями доброго здоровья выступили представители управления социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального района Альбина Анатольевна Чернякова и Андрей Васильевич Гладышев.

Всего с 2015 года в Тяжинском районе различные технические средства реабилитации получили 87 человек.