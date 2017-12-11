Гусарские усы и добрая улыбка

На подстанции «Мирная» (находится в зоне ответственности филиала «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС») утро начинается со сборов. Бригаде нужно выехать на смену. Электромонтеры поспешно загружают в машину оборудование, поднимают себе настроение добрыми шутками, дежурные подстанции рассказывают вдогонку свежие новости. Назад бригада вернется только к вечеру. В рабочей суете спрашиваю у сетевиков: «Где могу найти Топорова Анатолия Павловича?». «А вы мимо не пройдете, - отвечают они. - Если увидите гусарские усы, значит, не ошиблись – это он, наш Палыч».

Стеганые штаны, теплая, непродуваемая куртка, подшлемник, защищающий лицо от мороза и улыбка, спрятанная в густые усы – действительно, Анатолия Павловича сложно не узнать, даже если впервые его видишь.

«Зимой всегда приходится укутывать себя с ног до головы, - рассказывает опытный электромонтер-релейщик. - Поднимаемся на высоту около пяти метров, а там и мороз крепче, и ветер сильнее. В таких теплых объемных вещах чувствуем себя наверху, как «неваляшки», но без них никуда – техника безопасности превыше всего. Поэтому люблю работать летом. Есть, конечно, и в этом времени года свои минусы. Надоедливая мошкара, комары. Но и от них у меня личная защита имеется. Усы отлично помогают».

Да, юмора у Анатолия Павловича не занимать. Неспроста коллеги из бригады называют его душой компании, «термометром» хорошего настроения.

«В энергетике Анатолий Павлович проработал 25 лет и сейчас своим опытом с удовольствием делится с молодыми специалистами, - рассказывает инженер службы релейной защиты и автоматики производственного отделения СВЭС Алексей Зайцев. – Он очень ответственно подходит к любому заданию и ведет команду за собой. Для многих ребят он не только опытный наставник, но и хороший друг».

Кроме повседневных задач планового обслуживания электроустановок, электромонтеры-релейщики помогают восстанавливать нарушенное непогодой электроснабжение. С этой целью из числа подготовленных специалистов начальник службы ежемесячно составляет график дежурств на выходные и праздничные дни. В этот период энергетик всегда должен быть наготове, не выпускать сотовый телефон из рук.

«Я давно привык к тому, что мой выходной день может стать рабочим, - рассказывает Анатолий Павлович. - Сплю «в обнимку» с телефоном, потому что, когда погода шалит, вызвать могут в любую минуту. Энергетики обычно говорят, если свет погас ночью – это поправимо. Потребители чаще всего не замечают отсутствия электроэнергии, а вот электромонтеры бывает, как настоящие волшебники, «колдуют» всю ночь, чтобы как можно скорее вернуть людям свет.