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«Хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть умным – бегай!»

19 сентября на лыжной базе «Лесная» в г. Топки 113 участников в возрасте от 6 до 40 лет приняли участие в массовых забегах по пересеченной местности на дистанции 1, 2, 3 и 5 км. Прекрасная погода, дружеская спортивная атмосфера, поддержка родителей и друзей помогали ребятам и взрослым на дистанции.

В рамках мероприятия также была предоставлена возможность выполнить норматив ВФСК ГТО «кросс по пересеченной местности» всем ГТОшникам, участникам Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Соревнования проводились в шести возрастных группах. Победителями и призерами стали:

В группе 6-8 лет на дистанции 1 км:

1 место - Алексеенко Дмитрий и Сулаева Варвара,

2 место – Тарханов Савелий и Фильченко Елизавета,

3 место – Штер Артем и Акайкина Ирина;

в группе 9-10 лет на дистанции 2км:

1 место – Алексеенко Евгений и Семенова Софья,

2 место – Махтаев Александр и Мельникова Елизавета,

3 место – Торгунаков Егор и Давыдова Алина;

в группе 11 - 12 лет на дистанции 3 км:

1 место – Ромашов Глеб и Лобкова Владислава,

2 место – Костюченко Максим и Авдеева Софья,

3 место – Милентьев Даниил и Фильченко Милана;

в группе 13 - 15 лет на дистанции 3км:

1 место – Малюгин Никита и Ланцова Татьяна

2 место – Комаров Никита и Андреева Милена

3 место – Григорьев максим и Семенова Анастасия

в группе 16 - 17 лет на дистанции 3 и 5 км:

1 место – Ходаковский Владислав и Резепкина Софья,

2 место – Федотов Даниил и Каража Алина,

3 место – Диденко Никита и Коломина Мария;

в группе 30-39 лет на дистанции 3 и 5 км:

1 место – Шилов Петр и Андреева Оксана

2 место – Суняйкин Роман и Уткина Тамара

3 место – Медведев Роман и Думина Надежда

На финише всем участникам были вручены памятные вымпелы, а участники, показавшие лучшие результаты были награждены дипломами и медалями. Победителям в шести возрастных категориях вручены призы главы Топкинского муниципального района С. В. Фролова.

Еще до нашей эры поэт Гораций писал: «Если не бегаешь, пока здоров, будешь бегать, когда заболеешь». Но это не грозит тем, кто регулярно занимается физической культурой и спортом, в том числе и участникам Всероссийского дня бега, кто зарядился вчера бодростью и позитивом, которого хватит как минимум на всю осень!

 

Н. В. Бодунова

Спорт
Топки
kuzbassnews.ru
22/09/2019
Спорт
Топки
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