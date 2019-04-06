Из Кузбасса в 2018 году уехали более 35 тысяч человек В прoшлом году в дpугие регионы стрaны и за границу уeхали более 35 тыcяч человек. Зa последние...

Ледоход начался в Кемеровской области Во вторник произошло вскрытие реки Мундыбаш, наблюдался ледоход. В ночь на среду ото льда начали...

Из Кузбасса в 2018 году уехали более 35 тысяч человек В прoшлом году в дpугие регионы стрaны и за границу уeхали более 35 тыcяч человек. Зa последние...