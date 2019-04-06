Хозяйства Тяжинского района готовятся к проведению весенне-полевых работ

В 2019 году посевные площади зерновых культур здесь займут 21270 гектаров. Техническими культурами – рапсом будет занято 2200 гектаров. Обеспеченность сельхозпредприятий семенами – полная, но качественных, соответствующих ГОСТу семян пока только 58 %. Необходимо организовать их подработку и эта работа уже ведется.
Продолжается ремонт сельскохозяйственной техники. По программе беспроцентной рассрочки до декабря 2019 года заявлено 1,5 тыс. тонн минеральных удобрений. В настоящее время идет оформление пакета документов.
Начальник отдела сельского хозяйства администрации Тяжинского муниципального района Валентина Владимировна Закроева отметила, что самым проблемным вопросом остается обеспечение хозяйств горюче-смазочными материалами. Сегодня этот показатель составляет пока только 28 %.
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