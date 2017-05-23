Храм - всем миром

В поселке Итатский Тяжинского района отметили 110-летие со дня возведения храма святителя Николая Чудотворца.

К знаменательной дате удалось завершить основные работы по реставрации здания церкви. В восстановленном храме прошло первое богослужение. Кирпичную пятикупольную церковь, построенную общими усилиями итатцев в 1907 году, была украшением старинного сибирского села. Примечательно, что при его возведении мастера использовали элементы псковского зодчества, в частности шатровую конструкцию колокольни.

Культовое сооружение построили на каменном фундаменте. Огромные двадцатипудовые валуны целую зиму возили на пароконных упряжках лошадей по санному пути из Александровки. Песок доставляли из Малой Косули. Одновременно всем крестьянским обществом заготавливали лес и возили его на сцепленных санях на центральную площадь. Для прочности строительного раствора в него подмешивали куриные яйца, которые собирали по окрестным деревням.

Территория церкви была обнесена кованой оградой с белеными кирпичными тумбами. Внутри храма небесно-голубой купол украшали звезды. В алтарь вели царские врата в виде арки, покрытой ажурным узором. Влево от царских врат располагался клирос, на котором пел хор мальчиков.

История не сохранила имя первого священнослужителя Никольского храма, но в биографической базе «Духовенства русской православной церкви» удалось узнать, что с 1882 года по 15 мая 1895 года настоятелем служил протоиерей Симеон Соколов.

После революции храм в Итате был разорен, с колокольни сбросили колокола. Печальная участь постигла и церковное кладбище, где были погребены священнослужители. Надгробные плиты были выброшены в реку. В духе того времени здание храма использовали как клуб, зерносклад, пекарню, пожарную вышку, комбинат бытового обслуживания.

На завершающем этапе советского периода инициатором создания прихода и возвращения здания храма верующим, стала Надежда Максимовна Гребнева. Вместе с Ниной Никитичной Эйсак она начала вести переписку с организациями, встречаться с людьми, вовлекая в свои ряды все больше и больше единомышленников. Много сил и энергии потратили эти женщины для того чтобы храм ожил.

В 1991 году, епископом Красноярским и Енисейским Антонием (Черемисовым) (ныне митрополит Орловский и Болховский) в поселке Итатский был официально зарегистрирован новый Свято-Никольский приход. Первым священником, направленным епархией для восстановления прихода, был настоятель иерей Петр Римар. С 2005 года настоятелем храма назначен Алексей Чертков.

В 2006 году администрация Тяжинского района передала приходу бывшее одноэтажное здание комбината бытового обслуживания, стоящее рядом с храмом. После перепланировки в нем были расположены классы воскресной школы, временная церковь, библиотека, трапезная, гараж и котельная. Сегодня храм живет полноценной церковной жизнью. Ежедневно здесь совершаются богослужения и церковные требы. При храме работает православная библиотека, фонд которой насчитывает около 3 тысяч книг.

За прошедшее столетие чудом уцелевший в годы гонения на церковь остов здания храма святителя Николая Чудотворца обветшал и требовал незамедлительной реставрации. Его восстановление стало возможным благодаря подвижническому труду настоятеля Алексея Черткова. Разыскав архивные документы, священнослужитель сумел в значительной мере воссоздать изначальный вид церкви.

Храм восстанавливали всем миром, за восемь лет укрепили фундамент, отреставрировали кирпичную кладку стен, вставили окна, залили железобетонные своды, провели кровельные работы, подвели центральное отопление, установили купола, частично смонтировали церковную ограду. Свой вклад в возрождение храма внесли многие жители района – бизнесмены, руководители, коллективы предприятий и организаций, а также многие неравнодушные люди из разных городов и регионов.

После реставрации храм стал даже лучше прежнего, ведь при восстановительных работах использовались современные строительные технологии. Теперь он, в прежнем великолепии украшает поселок, строителям остается только завершить отделочные работы и благоустроить территорию храма.

Епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий провел в возрожденном храме божественную литургию и возглавил крестный ход. В торжестве приняли участие председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Совета народных депутатов Кемеровской области Галина Михайловна Соловьева и глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин.