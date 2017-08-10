И Вольтик, и дети знают все на свете о вашем величестве – важном электричестве!

За два летних месяца более 60 уроков по энергобезопасности сотрудники филиала «МРСК Сибири» – Кузбассэнерго-РЭС провели в детских оздоровительных лагерях Кузбасса. А в августе стартовали обучающие энергорейды в детских садах города Кемерово. Теперь, благодаря квалифицированной работе энергетиков-сетевиков, уроки по энергобезопасности стали доступны даже для самых маленьких.

Интересно рассказать об электричестве детям 5-6 лет – задача не из легких. Но кузбасские энергетики – настолько любят свою профессию, что готовы на время «переквалифицироваться» в учителей, педагогов дошкольного образования, аниматоров - лишь бы увлечь маленьких непосед такой важной темой. В этом году сотрудники филиала Кузбассэнерго - РЭС включили в свою обучающую программу новую образовательную площадку – дошкольные учреждения. Первый пробный урок, который сетевики успешно провели в детском саду комбинированного вида № 29 г. Кемерово, наглядно доказал: чем раньше ребята начнут знакомиться с темой энергобезопасности, тем продуктивнее будет дальнейшее обучение.

«Тема безопасного электричества – очень интересная, но в тоже время очень сложная для детского восприятия, - рассказывает заведующая детским садом Людмила Быкова. – Познавательный урок сотрудников филиала Кузбассэнерго-РЭС отлично адаптирован для средних групп дошкольного учреждения. Любознательность детей, как раз и начинается в этом возрасте. Важно именно сейчас рассказать, что «можно», а что «нельзя», чтобы в дальнейшем избежать неприятных последствий».

Как «подружиться» с электричеством, кто умеет чинить провода, что делать, если из розетки «повалил» дым, а воздушный шарик зацепился за опору линии электропередачи - для взрослых вопросы элементарные, для дошколят – требующие систематизированного ответа. Не случайно на тематических уроках энергетики используют самые доступные способы для восприятия информации: визуализация, тактильные ощущения, вовлечение детей в игровое поле. Всеми любимый персонаж робот Вольтик отлично вписывается в обучающий процесс. Благодаря своему обаянию и открытой улыбке он быстро становится для ребят лучшим другом, который об электричестве знает все на свете.

В процессе игры ребята сделали энергичную зарядку, познакомились с инструментами, с помощью которых можно починить электрические приборы, и примерили амуницию электромонтера. После урока робот Вольтик вручил своим любознательным ученикам тематические раскраски, закладки для книг и магниты. Теперь все мальчики уверены в том, что когда вырастут, обязательно станут электромонтерами. Осталось до диэлектрических сапог дорасти. Энергетика – притягательная профессия!