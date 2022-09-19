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Именитый эксперт по тактической медицине провел встречу со спецназовцами Росгвардии в Кузбассе

 Основатель и руководитель учебного центра тактической медицины в Москве Артем Катулин посетил Кемерово, чтобы поделиться своим опытом с военнослужащими отряда специального назначения «Кузбасс».

В течение двух дней кандидат медицинских наук продемонстрировал росгвардейцам уникальную практику оказания доврачебной помощи, а также самопомощи. Спецназовцы смогли разнообразить и усовершенствовать свой боевой опыт.

 Мастер-класс Артема Катулина со спецназовцами стал одним из многих, который именитый эксперт проводит с действующими боевыми подразделениями.

 

Фото: Росгвардия

 

Здоровье
Кемерово
kuzbassnews.ru
19/09/2022
Здоровье
Кемерово

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