Именитый эксперт по тактической медицине провел встречу со спецназовцами Росгвардии в Кузбассе

Основатель и руководитель учебного центра тактической медицины в Москве Артем Катулин посетил Кемерово, чтобы поделиться своим опытом с военнослужащими отряда специального назначения «Кузбасс».

В течение двух дней кандидат медицинских наук продемонстрировал росгвардейцам уникальную практику оказания доврачебной помощи, а также самопомощи. Спецназовцы смогли разнообразить и усовершенствовать свой боевой опыт.

Мастер-класс Артема Катулина со спецназовцами стал одним из многих, который именитый эксперт проводит с действующими боевыми подразделениями.

Фото: Росгвардия