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Именитый лыжник Росгвардии провел зарядку для маленьких кузбассовцев

В Кемерове в школе №84 прошла встреча мастера спорта по лыжным гонкам, олимпийского призера и военнослужащего Сибирского округа Росгвардии старшего лейтенанта Александра Бессмертных с учениками первого класса. Мальчики и девочки имели возможность не только весело провести зарядку, но и расспросить гостя о самом интересном.

Под руководством Александра Бессмертных дети выполнили комплекс простых упражнений, превратив разминку в увлекательную игру. После этого росгвардеец провел мини-эстафету, которая вызвала у детей бурю положительных эмоций и зарядила их энергией.

Особенный интерес у юных кузбассовцев вызвала возможность задать вопросы олимпийскому призеру, узнать о его спортивном пути и даже прикоснуться к его медалям. Ребята с восторгом рассматривали награды именитого спортсмена, которые в дальнейшем смогли примерить.

В конце встречи Александр Бессмертных сделал общее фото на память с первоклассниками, пожелав им успехов в учебе и достижения всех поставленных целей.

 

Фото: Россгвардия

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Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
24/04/2025
Здоровье
Образование
Спорт
Кемерово

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