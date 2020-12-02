Импортные томаты, перцы и баклажаны могут быть заражены вирусами!

В ноябре 2020 г специалистами отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу при досмотре ввозимой импортной продукции в Кемеровскую область-Кузбасс отобрано 5 проб томатов и 1 проба баклажанов ввезенных из Казахстана для исследования на вирусы морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томата, вируса мозаики пепино, пробы исследованы в ФГБУ «Кемеровская МВЛ», по результатам исследований вирусов не обнаружено.

В ноябре в область ввезено 38,9 тонн томатов и 100 кг баклажан из Казахстана.

Всего на 3 месяца текущего года при ввозе импортной плодоовощной продукции на территорию Кузбасса досмотрено 75,55 тонн перца из Киргизии, 76 тонн перца из Казахстана, 0,1 тонны баклажанов и 38,9 тонн томатов. От каждой ввозимой партии отбирались пробы для исследования на вышеуказанные вирусы, ввозимая продукция свободна от вирусных заболеваний и может свободно распространяться по РФ.

Чем же так опасны эти вирусы? Главное - это снижение урожайности и потеря товарного вида продукции, т.е. эти вирусы представляет угрозу для аграриев и садоводов, выращивающих томаты, баклажаны и перцы.

Наиболее распространенные признаки заражения вирусами:

Вирус мозаики пепино считается одним из наиболее опасных заболеваний томатов во всем мире. Наиболее типичным признаком заражения растений вирусом мозаики пепино является мраморная окраска помидоров и хлорозная окраска листьев. При этом инфицированные плоды томатов имеют неравномерную окраску, часто растрескиваются и вздуваются, а листья растений приобретают желто-коричневый оттенок и пузырятся.

Вирус коричневой морщинистости плодов томатов (ToBRFV) приводит к мозаичному окрашиванию листьев, деформации и обесцвечиванию плодов. Листовая пластина сужается, появляется мозаичная окраска с темно-зелеными выпуклостями. Плоды становятся морщинистыми с желтыми пятнами.

Вирус пятнистого увядания (бронзовость) томатов (TSWV) проявляется в виде хлоротической и некротической кольцевой пятнистости, системного увядания, опадения цветков, деформации листовых пластинок и пожелтения жилок листьев. Вирус заражает широкий круг растений. Перенос и инфицирование здоровых растений осуществляют насекомые трипсы.

Общие основные меры борьбы: уничтожение растительных остатков растений-хозяев, глубокая вспашка по окончании уборки плодов, уничтожение сорняков в культуре, поддержка 15 метровой зоны без сорняков возле гряд, применение инсектицидов с целью уничтожения насекомых-переносчиков вирусов, обеззараживание инструментов, частое мытье рук и чистка обуви перед работой с растениями. А также покупка семян сортов томатов, баклажан и перцев устойчивых к вирусам.

Контактные реквизиты для сообщений и консультаций специалистов отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора в Кузбассе: в г.Кемерово 8 (3842)36-15- 80, г. Белово 8(38452)2-09-69, г. Новокузнецк 8 (3843)99-40- 52, г. Мариинск 8(38443)5-15-77, E-mail: karantin.kemerovo@rsn42.ru, адрес: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б