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Информационному порталу «Тяжин и округа» исполнилось два года

На главной странице медиаволонтерского ресурса прошлое и настоящее территорий Кемеровской области – Кузбасса и Красноярского края – Тяжинского, Тисульского, Чебулинского, Мариинского округов, Тюхтетского, Шарыповского округов, Боготольского района.
Основное содержание – новости, история, культура и многое другое. Здесь представлено творчество краеведов, поэтов, фотографов, блогеров. Кроме того публикуются видеозаписи мероприятий 1990-х – 2000 годов, оцифрованные с VHS-видеокассет.
В общем, это портал для тех, кому не безразлично прошлое, настоящее и будущее родного края. В общественный редакционный совет информационного портала «Тяжин и округа» вошли доктор исторических наук, Заслуженный работник высшей школы РФ Калерия Александровна Заболотская (город Кемерово), журналист, историк, краевед Олег Викторович Костюнин (поселок Тяжинский), историк, краевед Виктор Иванович Кузьмин (город Кемерово), главный редактор Тяжинской окружной газеты «Призыв», председатель местного отделения Кемеровского регионального общественного движения «Ветераны комсомола» Светлана Юрьевна Дмитриева (поселок Тяжинский), член Союза кузбасских писателей, Почётный работник начального профессионального образования РФ Алексей Николаевич Ростовский (поселок Тяжинский).
Проект «Тяжин и округа» реализуется в Тяжинском добровольческом информационном центре. Одна из важнейших задач медиаволонтеров – сохранить все, что было создано здесь за два десятка лет. (https://tjazhiniokrga30.ucoz.net/news/tjazhinskomu_mediacentru_20_let/20...)
За два года на главной странице информационного портала «Тяжин и округа» вышло 2470 информаций. Просмотров – более 96 тысяч. https://tjazhiniokrga30.ucoz.net/

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kuzbassnews.ru
10/09/2022
Общество
Верх-Чебула
Мариинск
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