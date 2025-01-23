Информационный час «Права человека через библиотеку» прошел в Тяжине

Главный библиотекарь публичного центра правовой информации Тяжинской библиотеки имени Н. И. Масалова Мария Александровна Удалая рассказала отдыхающим в отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения о ПЦПИ.

Публичный центр правовой информации был создан в 2007 году с целью обеспечения свободного доступа населения к правовой информации и оказания помощи в разрешении различного рода юридических проблем. За все время существования центра за помощью обратилось более 15 тысяч человек.

С каждым посетителем ведется индивидуальная работа, где учитываются желания и потребности относительно формы и срока предоставления услуги, проводятся бесплатные юридические консультации. В центре можно получить разъяснения по документам, носящим правовой характер, с предоставлением образцов договоров, доверенностей, жалоб, исковых заявлений, а также подборку официальных документов по интересующей тематике.

Есть свободный доступ к правовым сайтам, официальным и периодическим изданиям правовой информации в электронном виде. Также осуществляется поиск нормативно-правовой информации по законодательству России, Кемеровской области – Кузбасса, Тяжинского муниципального округа. Пользователи имеют возможность свободного доступа к правовой системе «КонсультантПлюс».

Также была затронута тема мошенничества. Получатели социальных услуг в очередной раз были проинформированы о видах мошенничества и способах противодействия. Каждый участник встречи получил памятку.

Фото: Тяжинский центр социального обслуживания населения