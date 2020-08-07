Информация для владельцев спортивных лошадей

В конце июля ОАО «Российские ипподромы» в г. Новосибирск провело розыгрыш призов летнего бегового сезона 2020 для лошадей Орловской рысистой породы. Из Кемеровской области в забегах участвовали 19 лошадей, в отношении которых Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасса (далее Управление) были согласованы маршруты перевозки животных с учетом установления статусов областей. Участники забегов из Кемеровской области-Кузбасса заняли призовые места.

Управление напоминает владельцам животных правила перемещения спортивных лошадей по территории Российской Федерации: разрешается перевозка здоровых спортивных лошадей, происходящих из хозяйств и административных территорий, свободных от заразных болезней животных, в том числе:

- рабдовирусных энцефаломиелитов всех типов – в течение последних 6 месяцев на административной территории;

- ящура, везикулярного стоматита и сапа – в течение последних 6 месяцев на территории района;

- случной болезни – в течение последних 6 месяцев на административной территории; - гриппа, риновневмонии, инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства.

Спортивные лошади должны быть вакцинированы перед отправкой в течение последних 6 месяцев против гриппа лошадей и не более 12 месяцев против сибирской язвы и дерматофитозов; исследованы на сап, ИНАН и случную болезнь с отрицательным результатом. Исследования проводятся с интервалом в 6 месяцев.

Заявление на согласование маршрута перевозки животных необходимо отправить на электронную почту Управления Е-mail: rosnadzor@rsn42.ru;E-mail: pvk@rsn42.ru