Информация для заинтересованных лиц, планирующих вывоз собак и кошек за рубеж

Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу (далее - Управление) информирует владельцев и заинтересованных лиц, которые планируют вывозить собак, кошек и хорьков за рубеж о следующем.

При вывозе животных в некоторые страны необходимо провести тест на наличие в крови животного антител к вирусу бешенства (Объединенные Арабские Эмираты, Тайвань, Япония, Израиль, Турция, Южная Корея и др.). Исследование проводится не ранее 21 дня после вакцинации против бешенства в Клинико-диагностических центрах подведомственных Россельхознадзору ФГБУ «ВГНКИ» (город Москва) и др. лаборатории, аккредитованные в этой области.

При вывозе собак и кошек в страны Евросоюза, дата введения вакцины против бешенства не должна быть раньше, чем проведено чипирование, иначе прививку от бешенства придется делать еще раз.

Обязательной вакцинации подлежат:

- собаки - против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, парвовирусных инфекций и аденовирусных инфекций, лептоспироза;

- кошки - против бешенства, панлейкопении, ринотрахеита, кальцевироза;

- хорьки - против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, парвовирусных инфекций и аденовирусных инфекций, лептоспироза, псевдомоноза.

Кроме того, необходимо проводить обработку животного против эхинококкоза (ленточных червей) не ранее 120 часов и не позднее 24 часов до вывоза животного (1-3 суток), с указанием в ветеринарном паспорте животного названия препарата и его производителя, даты и времени обработки.

Обращаем Ваше внимание, что для сокращения времени получения ветеринарного сертификата и Евросправки, владельцам животных в ФГИС ВетИС Компонент eCert появилась возможность самостоятельно предварительно подать заявление в режиме онлайн. Заполнение данного заявления осуществляется на сайте Россельхознадзора по адресу: https://ecert.vetrf.ru/pets/export/application/create.

Затем, для оформления Евросправки, сертификата формы 5а или парафинированного сертификата, владельцу животного нужно обратится лично в Управление по адресам: (г. Кемерово, ул. Муромцева-2Б, кабинет 207; г. Новокузнецк, ул. Карбышева, д. 8, кабинет 1). При себе необходимо иметь международный ветеринарный паспорт на животного, который корректно заполнен, с указанием данных о результатах всех вакцинаций и исследований животного, после проверки всех предъявленных документов сотрудник отдела пограничного ветеринарного надзора оформит сопроводительные документы на вывозимое животное.