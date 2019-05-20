Информация о нарушении ветеринарного законодательства и требований технических регламентов Таможенного союза на предприятиях общественного питания
Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в апреле - мае текущего года в г. Юрга Кемеровской области проведены внеплановые выездные проверки по контролю за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, подлежащих ветеринарному контролю (надзору)при переработке, хранении и реализации продукции свиноводства и птицеводства. Мероприятия организованы в рамках принятия мер по недопущению возникновения и распространения на подконтрольной территории вирусов африканской чумы свиней и гриппа птиц.
В ходе проведенных проверок на 3 - хпредприятиях общественного питания выявлены нарушения ветеринарного законодательства РФ и требований технических регламентов Таможенного союза, а именно: на предприятияхосуществлялось хранение с целью дальнейшей переработки 17,149 кгмясной продукции (свинина и мясо птицы) без маркировкок, позволяющей установить производителя, дату производства, условия хранения и сроки годности. Ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность продукции в ветеринарно-санитарном отношении не представлены. Кроме того, инспекторами обнаружено хранение 669 штук яйца неустановленного происхождения и с истекшим сроком годности. В соответствии с п. 2 ст. 3 и п. 1 ст. 25 Федерального закона Российской Федерации от 02.01.2000 № 29 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» по данной продукции принято решение об уничтожении.
По итогам проверок в отношении виновных лиц составлено два протокола по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, административная ответственность по которой предусмотрена в виде наложения административного штрафа на должностных лиц и предпринимателей от трех тысяч до пяти тысяч рублей; по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ составлено также два протокола, по которой предусмотрена административная ответственность на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
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