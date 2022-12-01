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Информация об участии в проведении проверки с прокуратурой

В  3 квартале 2022 года специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу были привлечены Прокуратурой г. Киселевска к проверке ярмарки на территории ТЦ «Калина» с целью контроля и надзора за соблюдением требований законодательства РФ в области ветеринарии при реализации продукции животноводства. 

При проверке выявлены нарушения ветеринарного законодательства, а именно:

- перевозка мяса осуществляется навалом, без холодильного оборудования;

             - отсутствие маркировки продукции, находящейся в реализации;

             - реализация мясной продукции в отсутствие холодильного оборудования.

             Данные факты являются нарушением требований ветеринарного законодательства Российской Федерации и требований в сфере технического регулирования.  

Вышеуказанная продукция общим весом в количестве 15 кг снята с реализации.

На сегодняшний день за нарушение требований ветеринарно-санитарных правил перевозки и хранения продуктов животноводства, индивидуальные предприниматели и граждане привлечены к административной ответственности  по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Назначены наказания в виде административных штрафов в размере от 500 до 3000 рублей.

За нарушение требований технических регламентов Таможенного союза, индивидуальный предприниматель привлечен административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа 20000 рублей.

Россельхознадзор напоминает, что наличие маркировки на продукции дает возможность покупателю получить необходимую информацию о продукте, а именно: дату изготовления пищевой продукции, срок ее годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, рекомендации и (или) ограничения по использованию, показатели пищевой ценности.

Реализация скоропортящихся продуктов без холодильного оборудования недопустима, так как в мясных продуктах очень быстро размножаются возбудители кишечных инфекций. 

Общество
kuzbassnews.ru
01/12/2022
Общество
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