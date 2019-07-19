Инновации в деталях: энергетики устанавливают разъединители нового поколения

Кемеровский район Кузбасса стал площадкой для внедрения инновационных технологий. Здесь на линиях электропередачи 10 киловольт (кВ) специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» устанавливают линейные разъединители нового образца.

Вообще линейные разъединители широко используются в электроэнергетике. Устройства снимают напряжение с конкретного участка цепи, тем самым обеспечивая безопасность персонала при проведении ремонтных работ.

Но аппараты рубящего типа – новинка. Они отличается от аналогов прочностью и простотой в управлении. Дополнительным преимуществом является то, что конструкция не требует никакого обслуживания в течение нескольких лет. Все детали спроектированы так, что аппарат может работать без вмешательства человека.

Кроме прочности и простоты установки, новое оборудование рассчитано на работу в очень сложных погодных условиях. Испытания разъединителей показали их высокую эффективность по сравнению с разъединителями других типов при гололедообразовании. Это значит, что применение такого типа оборудования повысит надежность электроснабжения потребителей в суровом сибирском климате. Еще одно преимущество – новый тип разъединителя обладает вандалоустойчивостью, а срок его службы составляет не менее 30 лет.

В этом году кузбасские энергетики в рамках пилотного проекта устанавливают 5 таких разъединителей на опорах линий электропередачи Кемеровского района. В следующем году они будут устанавливаться в соответствии с производственными программами во всех филиалах компании «Россети Сибирь».