Иностранным гражданам нужен СНИЛС

Отделение ПФР по Кемеровской области напоминает, что иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в России, должны быть зарегистрированы в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) и иметь страховое свидетельство (СНИЛС). Исключение – граждане КНР, осуществляющие временную трудовую деятельность на территории РФ и работающие по российским трудовым договорам. Они не подлежат регистрации в системе ОПС, так как их пенсионные права формируются на территории КНР.

Получить страховое свидетельство можно самим иностранным гражданам или их работодателям, для чего необходимо представить в Пенсионный фонд или МФЦ документ, удостоверяющий личность, и анкету (размещена на сайте ПФР). Для постоянно проживающих на территории РФ иностранных граждан и лиц без гражданства необходим вид на жительство. Для временно проживающих – разрешение на временное проживание и виза (если со страной иностранца установлен визовый режим).

Необходимость регистрации в системе ОПС объясняется абсолютно прагматически как для страхователя, так и для работника. Если у гражданина нет СНИЛСа, то работодатель не сможет отчитаться за него в Пенсионный фонд, нарушит тем самым законодательство и подпадёт под штрафные санкции. А сам сотрудник не будет иметь права на российскую пенсию, так как у него не сформируются пенсионные права. Не говоря уже о том, что иностранному гражданину на территории РФ сегодня и сейчас могут понадобиться какие-либо государственные услуги или у него возникнет право на получение льгот. Для всего этого необходим СНИЛС.

В случае потери страхового свидетельства заказать дубликат можно на сайте ПФР в разделе «Электронные услуги». За получением документа необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства.