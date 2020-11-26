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Инспекторы Росгвардии поблагодарили многодетного отца, который обнаружил и добровольно выдал незаконный арсенал

В городе Березовский 45-летний отец троих детей добровольно выдал найденное оружие.  По словам мужчины, он с семьей находился в лесу, когда обнаружил подозрительные предметы, завернутые в мешковину. Находкой оказались одноствольные обрез и ружье. Мужчина неоднократно слышал из СМИ о проводимой в области профилактической операции, поэтому забрал арсенал с собой, чтобы выдать стражам правопорядка.

Инспекторы лицензионно-разрешительной работы региональной Росгвардии выразили благодарность многодетному отцу за гражданский поступок. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой может быть принято решение о выплате мужчине 9 000 рублей. На сегодняшний день в Кузбассе граждане добровольно выдали 240 единиц различного оружия, в том числе 1 743 боеприпаса.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно! 

Общество
Березовский
kuzbassnews.ru
26/11/2020
Общество
Березовский
Новости Кузбасса

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