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Инспекторы Росгвардии поблагодарили жителя Березовского за двойной гражданский поступок

В городе Березовский 54-летний местный житель передал инспектору лицензионно-разрешительной работы Росгвардии найденное в лесу неучтенное ружье, а также сдал свое зарегистрированное оружие для нужд СВО.

По словам бывшего охотника, он обнаружил пакет с неизвестным ружьем во время сбора черемши в окрестностях Березовского. Ранее мужчина уже задумывался о том, чтобы отказаться от владения своим зарегистрированным оружием, поэтому пришел в отдел лицензионно-разрешительной службы с двумя ружьями. Свое гладкоствольное оружие 12-го калибра - ИЖ-27 березовчанин решил передать бойцам СВО для борьбы с вражескими дронами, а найденный ствол сдал дополнительно в рамках профилактической операции.

Инспектор Росгвардии поблагодарили горожанина, который на протяжении 15 лет добросовестно владел оружием, за его двойной гражданский поступок. Найденный образец, предположительно, является двуствольным охотничьим ружьем ТОЗ-63. Теперь мужчина может получить денежное вознаграждение за выдачу незаконного оружия в размере до 7000 рублей.

Инспекторы Росгвардии подчеркивают, что любой неравнодушный житель Кузбасса может передать охотничье оружие для нужд СВО. Для этого необходимо обратиться в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. Кроме этого, для подачи уведомления о передаче оружия жители Кузбасса могут воспользоваться новым сервисом на главной странице сайта 42.rosguard.gov.ru. После обращения специалисты ведомства окажут полное сопровождение на всех этапах передачи оружия.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Березовский
kuzbassnews.ru
30/05/2025
Общество
Березовский
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