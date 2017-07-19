Инспекторы теперь вновь могут останавливать автомобили вне стационарных постов

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МВД России отменило приказ пятилетней давности, запрещающий останавливать транспортные средства вне стационарных постов.
По словам первого заместителя главы ведомства Александра Горового, предыдущий нормативный документ был ошибочным из-за транспортной логистики и географии России.
Теперь инспекторы вновь получили право останавливать автомобили вне стационарных постов.
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