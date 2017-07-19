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Инспекторы теперь вновь могут останавливать автомобили вне стационарных постов

МВД России отменило приказ пятилетней давности, запрещающий останавливать транспортные средства вне стационарных постов.

По словам первого заместителя главы ведомства Александра Горового, предыдущий нормативный документ был ошибочным из-за транспортной логистики и географии России.

Теперь инспекторы вновь получили право останавливать автомобили вне стационарных постов.

Общество
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kuzbassnews.ru
19/07/2017
Общество
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Новости Кузбасса

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