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Инспекторы ВАИ Росгвардии Кузбасса рассказали детям о безопасности на дорогах

В Кемерове в рамках всероссийской ведомственной акции «Дни Росгвардии» инспекторы военной автоинспекции провели для дошкольников познавательное занятие по безопасности дорожного движения. Мероприятие прошло в детском саду №27 и включало как теоретическую, так и практическую части.

В начале урока безопасности старший прапорщик Виталий Котевич и лейтенант Василий Омельченко в доступной игровой форме напомнили детям основные правила поведения на дороге, правила перехода улицы и важность использования световозвращающих элементов на одежде. Теоретическую часть дополнил показ тематических мультфильмов, что сделало обучение наглядным и увлекательным.

Практическая часть занятия вызвала у ребят особый интерес. С помощью макета дорожного полотна малыши учились распознавать сигналы регулировщика, а также вспоминали значение дорожных знаков, с которыми они встречаются ежедневно.

«Мы надеемся, что после таких встреч дети не только закрепят знания, но и будут напоминать о безопасности на дорогах своим родителям, - отметил лейтенант Василий Омельченко. - Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе, и впереди у нас еще много полезных встреч с ребятами».

В завершение занятия дошкольников ждал приятный сюрприз - знакомство с патрульным автомобилем военной автоинспекции. Дети смогли посидеть в машине, опробовать громкоговорящее устройство и даже подать спецсигнал, что стало для них ярким финалом мероприятия.

 

Фото: Росгвардия

Образование
Кемерово
kuzbassnews.ru
29/03/2025
Образование
Кемерово

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