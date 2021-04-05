Инвалиды и участники Великой Отечественной войны в апреле получат выплаты

В течение апреля в Кемеровской области 97 инвалидов и 241 участник Великой Отечественной Войны 1941–1945 гг. получат ежегодную денежную выплату 10 000 рублей. В общей сложности она положена 338 жителям Кузбасса.
Средства будут доставляться получателям вместе с пенсией. Специально обращаться в Пенсионный фонд для этого не надо, все будет осуществляться в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.
Напомним, что ранее выплаты в честь Дня Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., постоянно проживающим на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии, были единовременными. С 2019 г. они стали ежегодными.
05/04/2021
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