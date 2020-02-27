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Инженер из Кузбасса стал лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер года – 2019»

Старший калибровщик ЕВРАЗ ЗСМК Андрей Добрянский стал лауреатом XX Всероссийского конкурса «Инженер года – 2019» в номинации «Черная металлургия». Он удостоен звания «Почетный инженер России».

В Российском Союзе научных и инженерных общественных объединений в Москве кузбасскому специалисту вручили памятную медаль и почетный знак конкурса. Имя Андрея Добрянского занесено в реестр профессиональных инженеров России.

Как сообщили в Министерстве промышленности Кузбасса, Андрей Добрянский принимал участие в масштабной реконструкции рельсобалочного цеха, освоении рельсовых профилей на новом оборудовании, разработке калибровок для повышения производительности прокатного стана. В настоящее время специалист участвует в реализации инновационной технологии производства рельсов длиной до 100 метров для тяжеловесного и высокоскоростного движения с повышенным эксплуатационным ресурсом.

Андрей Добрянский – автор 4 патентов на изобретения, 20 научных статей, соавтор 42 рационализаторских предложений, участник 9 научно-технических конференций, в том числе 3 международных.

 

 

 

Фото: пресс-служба Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
27/02/2020
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Новости Кузбасса

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