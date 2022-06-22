Исключение из правил: в Кузбассе банку не удалось взыскать 200-тысячный долг с жительницы Мариинска

Как сообщили в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, «Совкомбанк» обратился в суд о взыскании с жительницы Мариинска задолженности по кредитному договору в размере около 200 тысяч рублей, но ответчик заявила о пропуске срока исковой давности.

Суд, исследовав письменные материалы дела, установил обоснованность заявления жительницы Мариинска, и отказал банку в удовлетворении исковых требований.

В ходе рассмотрения материалов гражданского дела судом установлено, что в конце октября 2013 года между банком и жительницей Мариинска был заключён кредитный договор на сумму около 64 тысяч рублей под 33 процента годовых сроком на 3 года. До марта 2015 года женщина исполняла свои обязательства перед банком, выплатив за полтора года около 50 тысяч рублей, но позже перестала это делать.

Согласно одного из условий заключённого заёмщицей кредитного договора, при нарушении срока возврата кредита или его части, а также уплаты начисленных процентов за пользование кредитом, заёмщиком уплачивается неустойка в виде пени в размере 120% годовых за каждый календарный день просрочки.

В связи с этим банк рассчитал размер задолженности на общую сумму около 200 тысяч рублей, которые и просил взыскать с заёмщицы.

Однако жительница Мариинска не согласилась с исковыми требованиями, заявив о пропуске банком срока исковой давности.

В результате суд, исследовав предоставленные сторонами доказательства, установил пропуск банком этого срока, и отказал в удовлетворении исковых требований.

Решение суда не было обжаловано, и на днях вступило в законную силу.

Следует отметить, что ситуация, возникшая при рассмотрении данного спора, является скорее исключением, чем правилом.

Согласно данным судебной статистики, размещённой на официальном сайте Управления Судебного департамента в Кемеровской области – Кузбассе, в 2021 году районными (городскими) судами Кузбасса было удовлетворено около 85% исков от общего числа заявленных исковых требований о взыскании денежных средств по договору займа и кредитному договору на общую сумму более 3,5 миллиардов рублей.