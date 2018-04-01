Исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен Сергей Цивилев

Врио главы Кузбасса назначен вице-губернатор Сергей Цивилёв В связи с досрочной отставкой главы Кемеровской области Амана Тулеева временно исполняющим...

Кузбассовец выжил, выпав с балкона 4-го этажа больницы в Новокузнецке В Новокузнецке выжил мужчина, выпавший с балкона четвертого этажа больницы, сообщает региональное...

«Акробат» из Кемерова сломал ногу в момент сальто в сауне Сорокатрехлетний житель города Кемерово поскользнулся, когда делал сальто в момент прыжка в бассейн...