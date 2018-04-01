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Исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен Сергей Цивилев

Врио главы Кузбасса назначен Сергей Цивилёв.

Сергей Цивилев занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку до апреля 2018 года.

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kuzbassnews.ru
01/04/2018
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