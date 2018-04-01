Исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен Сергей Цивилев

Врио главы Кузбасса назначен Сергей Цивилёв.
Сергей Цивилев занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку до апреля 2018 года.
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