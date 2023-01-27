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Использование «Искусственного интеллекта» в работе ФГИС Меркурий

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в январе 2023 года были проанализированы данные ФГИС  «Меркурий» полученные с использованием искусственного интеллекта.

            Искусственный интеллект способен при анализе электронных ветеринарных документов, содержащихся в программе, выявлять нарушения при обороте животноводческой продукции.

            Одним из часто встречающихся нарушений, было внесение недостоверных сведений о транспортном средстве, в том числе неверное указание номера транспортного средства. Часто уполномоченные лица предприятий вместо цифры «0» используют букву «О» и наоборот, не указывают регион или вовсе ставят только цифры, не указывая остальную информацию.

             Выдано 488 предупреждений через «ВетИС Паспорт» уполномоченным лицам предприятий,  в связи с нарушением сроков гашения транспортных эВСД.

            Управление напоминает, что согласно п. 52 приложения № 2 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утв. приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 гашение ВСД на транспортную партию подконтрольного товара, перемещаемого со сменой владельца (перевозчика) или без смены владельца (перевозчика), осуществляется в течение 1 рабочего дня после доставки и приемки подконтрольного товара в месте назначения зарегистрированным пользователем ФГИС «Меркурий»  с правом доступа "гашение сертификатов".

            Выдано 5 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.  

            Так же были отправлены предупреждения уполномоченным лицам предприятий в части аномального увеличения продукции путем оформления инвентаризации, отсутствия информации о проведения ВСЭ сырья и других нарушений.

            Управление напоминает, что при неоднократных ошибках в оформлении документов в работе с ФГИС «Меркурий» уполномоченному лицу может быть приостановлен доступ в систему сроком до 6 месяцев.

Общество
kuzbassnews.ru
27/01/2023
Общество
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