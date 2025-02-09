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Историко-культурный проект «Помним и гордимся!» продолжается

В Тяжинском округе благодаря усилиям медиаволонтеров ведется оцифровка с аналоговых носителей видеозаписей воспоминаний участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. После обработки, рассказы фронтовиков, проживавших в Тяжинском районе, публикуются в медийном пространстве.
ВИДЕО 3: Воспоминания участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Федора Степановича Погорелко из села Преображенка Тяжинского района Кемеровской области (запись 2010 года).
https://rutube.ru/video/04de3141b16bca53a2dc16069b61045c/

 

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/02/2025
Культура
Тяжин
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