Историко-культурный проект «Помним и гордимся!» продолжается

В Тяжинском округе благодаря усилиям медиаволонтеров ведется оцифровка с аналоговых носителей видеозаписей воспоминаний участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. После обработки, рассказы фронтовиков, проживавших в Тяжинском районе, публикуются в медийном пространстве.

ВИДЕО 3: Воспоминания участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Федора Степановича Погорелко из села Преображенка Тяжинского района Кемеровской области (запись 2010 года).

https://rutube.ru/video/04de3141b16bca53a2dc16069b61045c/