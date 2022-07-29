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Жительница Кузбасса из-за долгов лишилась земельного участка общей площадью 88 тысяч квадратных метров

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, судебный пристав-исполнитель обратился в суд с требованием обращения взыскания на земельный участок, принадлежащий 58-летней жительнице Мариинского муниципального округа, задолжавшей по исполнительным производствам о взыскании налогов и арендной платы, более 150 тысяч рублей

Рассмотрев исковые требования судебного пристава-исполнителя, Мариинский городской суд Кемеровской области установил, что в отношении 58-летней должницы в органах принудительного исполнения находятся исполнительные производства, возбуждённые на основании судебных приказов мирового судьи о взыскании задолженности по налогам и арендной плате на сумму более 150 тысяч рублей. Исполнение судебных постановлений оказалось невозможным в связи с недостаточностью средств у должницы.

При этом должница является собственником сельскохозяйственного земельного участка общей площадью 88 тысяч квадратных метров, а в соответствии с гражданским законодательством обращение взыскания на земельный участок по обязательствам его собственника допускается только на основании решения суда.

Суд установил, что спорный земельный участок не является предметом ипотеки, а также на нём не расположено жилое помещение, единственное пригодное для проживания ответчика и членов его семьи. Более того, второй собственник данного земельного участка умер, и после него никто из наследников наследство не принял. С учётом возможности перехода права собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения суд посчитал допустимым обращение взыскания на этот участок.

Начальную продажную цену суд определять не стал, так как оценка имущества должника, на которое обращается взыскание, производится судебным приставом-исполнителем по рыночным ценам, в связи с чем после обращения взыскания он должен привлечь оценщика для определения стоимости этого земельного участка.

В результате исковые требования судебного пристава-исполнителя были удовлетворены, и на земельный участок площадью 88 тысяч квадратных метров было обращено взыскание.

Решение суда не было обжаловано и на днях вступило в законную силу.

 

 

Фото из открытых источников

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Мариинск
kuzbassnews.ru
29/07/2022
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