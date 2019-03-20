Итоги отчетности работодателей о стаже своих сотрудников за 2018 год

44388 работодателей Кемеровской области предоставили сведения по итогам 2018 года о стаже за 1млн. 190 тысяч своих работников. До конца марта Пенсионный фонд России по результатам проверки отчетности СЗВ-СТАЖ обновит данные лицевых счетов граждан. Актуальные сведения за 2018 год жители региона смогут увидеть в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР в апреле.

Напомним, что после того, как функция по администрированию страховых взносов была передана в Федеральную налоговую службу, данные о стаже работников содержатся в новом виде отчета – СЗВ-СТАЖ, который работодатели направляют в ПФР один раз в год. В текущем году сведения принимались по 1 марта включительно.

Несмотря на то, что ОПФР по Кемеровской области ведет постоянную разъяснительную работу среди работодателей и регулярно напоминает о сроках предоставления отчетности, остаются организации, их нарушающие. В этом году выявлено 298 таких работодателей. Всем им будут предъявлены финансовые санкции в размере 500 рублей за каждого работника. Такая же сумма штрафа грозит работодателям за недостоверные (неполные) сведения в отчете.