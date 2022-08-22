Итоги работы отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора

За 7 месяцев 2022 года специалистами отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проведено 1478 профилактических и 131 контрольно-надзорных мероприятий, направленных на соблюдение ветеринарного законодательства на территории Кемеровской области – Кузбасса. Проведено 13 проверок с взаимодействием, 17 выездных обследований, сформировано 101 задание за наблюдением соблюдения обязательных требований. Проконсультировано и проинформировано 1444 хозяйствующих субъекта, выдано 32 предостережения в рамках профилактических мероприятий, проведено 2 профилактических визита. По итогам мероприятий выявлено 335 нарушений ветеринарного законодательства, объявлено 54 предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований, 12 виновных лиц привлечено к административной ответственности, общая сумма наложенных штрафов составила 383,5 тысяч рублей, выдано 6 предписаний об устранении выявленных нарушений.

При проведении государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов на территории Кузбасса отобрано 213 проб. В рамках эпизоотического мониторинга отобрано 1942 пробы для исследования в Кемеровском филиале ФГБУ ВНИИЗЖ.