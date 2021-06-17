Итоги регионального конкурса декоративно – прикладного искусства «Волшебный мир кино - 2021»

1 июня состоялась церемония награждения победителей и участников регионального конкурса ДПИ «Волшебный мир кино 2021» в современном рекреационном пространстве «Эвент парк» Кузбасскино.

Прием заявок на Конкурс проводился с 5 марта по 30 апреля. Всего было представлено 87 заявок, но до участия было допущено 83 работы.

20 мая был размещен список участников Конкурса на официальном сайте ГАУК «Кузбасскино» и в официальной группе в «ВКонтакте».

С 24 по 31 мая проходило интернет – голосование в официальной группе в «ВКонтакте» за «Приз зрительских симпатий», наибольшее количество лайков набрал участник - Зинкевич Анна Сергеевна – 919 лайков.

27 мая состоялось закрытое заседание жюри Конкурса, в составе жюри присутствовали специалисты «Кузбасского центра искусств», «Центра народного творчества Кузбасса» и предстатель жюри генеральный директор ГАУК «Кузбасскино». На заседании были определены победители в трех возрастных категориях:

Победители Конкурса в младшей категории (0 – 7 лет):

3 место – Тетюхин Кирилл Станиславович

2 место – Иванова София Александровна

1 место – Зенькова Амина Артёмовна

Победители Конкурса в средней категории (8-15 лет):

3 место – Крамрова Яна Николаевна

2 место – Жихарев Даниель Александрович

1 место – Михайлова Инна Алексеевна

Победители Конкурса в старшей категории (16+):

3 место – Боганчук Татьяна Васильевна

2 место – Шалева Вера Геннадьевна

1 место – Смирнова Маргарита Владимировна

Также члены жюри выбрали еще две работы – это спецприз Конкурса. Это Зинченко Александра Васильевна с работой «Макетирование «ГРЭС» и Чорич Тамара Борисовна с работой «Знатный купец».

После церемонии награждения победители и участники конкурса посетили областной Музей кино, где состоялось открытие выставки конкурса «Волшебный мир кино 2021». Далее гости посмотрели полнометражный мультфильм из областного фильмофонда ГАУК «Кузбасскино». (6+)

В августе 2021 года выставка отправится в города Победителей Конкурса - пгт. Тисуль и город Прокопьевск. С середины августа до конца сентября выставка будет находиться в пгт. Тисуль и весь октябрь в г. Прокопьевск. Все желающие смогут посетить выставку, а участники и победители найти свои работы и сделать фотографии на память. По завершению выставки в городах, работы снова войдут в экспозицию областного Музея кино в ГАУК «Кузбасскино».

Подробная информация на сайте kuzbasskino.ru, в социальных сетях, предварительная запись по телефону: 36-44-10 и 36-43-69.