В феврале 2023 года из Кузбасса в КНР отправлены первые 412 тонн льна масличного на пищевые цели.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу отобраны пробы с целью установления соответствия подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям Китайской Народной Республики, образцы исследованы в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», карантинных объектов для КНР не обнаружено.

Еще планируется экспорт более 2000 тонн льна в КНР выращенного предприятиями Чебулинского района, Кемеровской области.