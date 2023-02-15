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Из Кузбасса отгружены первые партии льна масличного на экспорт в КНР.

В феврале 2023 года из Кузбасса в КНР отправлены первые 412 тонн льна масличного на пищевые цели.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу отобраны пробы с целью установления соответствия подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям Китайской Народной Республики, образцы исследованы в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», карантинных объектов для КНР не обнаружено.

Еще планируется экспорт более 2000 тонн льна в КНР выращенного предприятиями Чебулинского района, Кемеровской области.

 

Общество
kuzbassnews.ru
15/02/2023
Общество
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