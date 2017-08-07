Из шахты Заречная эвакуировали 155 горняков

Синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на понедельник Синоптики кемеровского Гидрометцентра дали прогноз на понедельник, 7 августа. По их словам, в...

Двухлетний мальчик погиб под колесами микроавтобуса в Прокопьевске В городе Прокопьевске произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в котором под...

Российские подводники стали лучшими на первенстве мира в Томске Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете на первенстве мира по подводному плаванию...