Из шахты Заречная эвакуировали 155 горняков

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В Полысаево из шахты Заречная из-за высокого содержания окиси углерода в лаве №1302 эвакуировали 155 шахтеров.
Все горняки вышли на поверхность самостоятельно, включая семерых, находившихся непосредственно на опасном участке.
В настоящее время работа шахты приостановлена.
07/08/2017
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