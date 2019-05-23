Из школ Калтана выпорхнуло 366 выпускников

Сегодня 84 одиннадцатиклассника и 282 девятиклассника, их родители и педагоги стали участниками праздника последнего школьного звонка. С трогательным и незабываемым событием ребят и взрослых поздравили руководители округа.
Глава муниципального образования И.Ф. Голдинов побывал на празднике в школе № 2, которая в этом году выпускает свой первый одиннадцатый класс. Этот выпуск уже в шутку назвали «золотым», потому что пять ребят претендуют на золотые медали, а один – на серебряную.
- Повзрослевшие, самостоятельные и внимательные – вы наполняете наши сердца чувством огромной гордости, - звучало в поздравлении Игоря Федоровича. – Смело идите вперед и не бойтесь трудностей. Получив профессию, возвращайтесь в родной город, чтобы трудиться во благо его процветания. Мы с нетерпением вас ждем!
Вместе с ребятами глава округа посадил на территории школы сосну, заложив тем самым будущую аллею выпускников.
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