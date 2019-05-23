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Из школ Калтана выпорхнуло 366 выпускников

Сегодня 84 одиннадцатиклассника и 282 девятиклассника, их родители и педагоги стали участниками праздника последнего школьного звонка. С трогательным и незабываемым событием ребят и взрослых поздравили руководители округа.

Глава муниципального образования И.Ф. Голдинов побывал на празднике в школе № 2, которая в этом году выпускает свой первый одиннадцатый класс. Этот выпуск уже в шутку назвали «золотым», потому что пять ребят претендуют на золотые медали, а один – на серебряную.

- Повзрослевшие, самостоятельные и внимательные – вы наполняете наши сердца чувством огромной гордости, - звучало в поздравлении Игоря Федоровича. – Смело идите вперед и не бойтесь трудностей. Получив профессию, возвращайтесь в родной город, чтобы трудиться во благо его процветания. Мы с нетерпением вас ждем!

Вместе с ребятами глава округа посадил на территории школы сосну, заложив тем самым будущую аллею выпускников.

Образование
Калтан
kuzbassnews.ru
23/05/2019
Образование
Калтан
Новости Кузбасса

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