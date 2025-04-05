Из-з урагана в Кузбассе отключается электричество, перевернуты остановки

5 апреля около шести часов утра в Кузбасс пришел ураганный ветер.

О непогоде предупреждали службы МЧС.

Ветер, порывами до 33 м/с, переворачивал остановочые павильоны, срывал ветки с деревьев и крыши с домов.

В Новокузнецке жители нескольких микрорайонов какое-то время оставались без электроэнергии. Из-за поваленных деревьев были заблокированы трамвайные пути, из-за чего были отменены маршруты.

В Таштагольском районе отключали электроэнергию.

В Киселевске ветер повредил крышу одного из домов.

По данным Кемеровского ЦГМС на территории Кемеровской области – Кузбасса в ближайшие два часа с сохранением на день 05.04.2025 г. местами по Кемеровской области ожидается усиление западного ветра до ураганного (33 м/с и более).

Фото: Новости Кузбасса