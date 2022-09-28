Из-за буро-взрывных работ будут перекрывать участок дороги Кемерово — Яшкино — Тайга

С 27 сентября по 31 декабря 2022 года временные ограничения движения транспорта вводятся на 29 км автодороги «Кемерово — Яшкино — Тайга». Это связано с проведением буровзрывных работ при строительстве дороги «Северо-западный обход Кемерова».

Перекрывать движение будут только по будням не более чем на 1 час в промежутке с 10:00 до 17:00. Периодичность проведения буровзрывных работ составит 10-20 раз в месяц. По выходным и праздничным дням ограничения движения не планируется.

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