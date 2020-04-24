Из-за горящей травы на трассе под Ленинском-Кузнецким столкнулись восемь автомобилей

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На 220 километре автодороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово — Юрга» из-за сильного задымления на трассе неподалеку от Ленинска-Кузнецкого столкнулись восемь автомобилей. Три человека пострадали.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, ДТП произошло около 16.00. Сильное задымление, возникшее из-за пала травы, стало причиной столкновения двух грузовиков и шести легковых автомобилей.
Фото из социальной сети Вконтакте, группа «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».
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