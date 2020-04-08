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Из-за обрушения межэтажного перекрытия в строящемся здании пострадали три человека

Утром 8 апреля в Кемерово в строящемся здании на территории ООО «Химпром» произошло обрушение плиты перекрытия между 1-м и 2-м этажами.

Пострадали  трое рабочих: 32,35,37 лет.

По предварительной информации,  в строящемся здании трое рабочих  из подрядной организации  выполняли  строительные работы, в это время произошло частичное обрушение бетонного межэтажного перекрытия. Работники получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа,  устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Происшествия
kuzbassnews.ru
08/04/2020
Происшествия
Новости Кузбасса

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