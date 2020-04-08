Из-за обрушения межэтажного перекрытия в строящемся здании пострадали три человека

В Кузбассе продезинфицировали более 5 тысяч км дорог и улиц По данным Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, за первую неделю...

В Кузбассе резко повысились штрафы за нарушение самоизоляции В Кузбассе резко повысились штрафы за нарушение режима самоизоляции.

В Кузбассе закрыли кафе из-за проходившего там банкета В Кузбассе закрыли место общественного питания из-за проходившего там мероприятия.