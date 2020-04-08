Из-за обрушения межэтажного перекрытия в строящемся здании пострадали три человека

Утром 8 апреля в Кемерово в строящемся здании на территории ООО «Химпром» произошло обрушение плиты перекрытия между 1-м и 2-м этажами.
Пострадали трое рабочих: 32,35,37 лет.
По предварительной информации, в строящемся здании трое рабочих из подрядной организации выполняли строительные работы, в это время произошло частичное обрушение бетонного межэтажного перекрытия. Работники получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
08/04/2020
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