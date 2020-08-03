В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными

С 3 августа 2020 года вступают в силу изменения, которые внесены в Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О национальной платежной системе». Изменения коснулись, в частности, пополнения физическими лицами так называемых «электронных кошельков» без идентификации личности.

Электронные кошельки - это схема расчета, предполагающая открытие определенного счета, созданная с целью использования данных таких кошельков физическими лицами для расчетов с поставщиками услуг (товаров, работ).

Внесенные в федеральный закон изменения устанавливают правило о том, что пополнение «электронных кошельков» клиентами – физическими лицами, не прошедшими идентификацию (обычную либо упрощенную), становится возможным только с использованием банковского счета.

Что означает идентификация клиента? Это совокупность мероприятий по установлению сведений о клиентах, установленных Законом, с подтверждением достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов или надлежащим образом заверенных копий или государственных и иных информационных систем.

При пополнении электронного кошелька личность каждого клиента будет идентифицирована и при возникновении сомнений в легальности выполняемой операции компания, оказывающая услуги оператора электронных денежных средств, заблокирует счет.

Таким образом, указанное нововведение в федеральном законе исключит возможность анонимного пополнения физическими лицами «электронных кошельков», то есть будет способствовать прозрачности системы пользования электронными денежными средствами.

Прокуратура города Таштагола