Изменились сроки подачи работодателями отчетности СЗВ-ТД

Работодатели, начиная с апреля, подают в ПФР сведения о принятых и уволенных сотрудниках на следующий день после издания соответствующего приказа. По остальным кадровым мероприятиям сроки представления сведений остались прежними - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом.
Эта мера связана с утверждением в апреле Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных. От актуальности данных о кадровых событиях в базе ПФР зависит осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
Такая мера применяется для мониторинга ситуации на рынке труда, обеспечения исполнения работодателями своих обязанностей в условиях реализации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Сведения о трудовой деятельности могут быть представлены в электронном виде через операторов связи, Кабинет страхователя на сайте ПФР. На бумажном носителе отчеты можно представить лично в Управление ПФР по месту регистрации или направить Почтой России.
Для удобства работодателей, у которых отсутствует доступ к электронным ресурсам ПФР, организована возможность представления сведений о трудовой деятельности не только в Управления по месту регистрации, но и в клиентские службы ПФР.
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